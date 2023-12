У Валліна виявлено перелом після бою з Джошуа

Шведський боксер суперважкого дивізіону Отто Валлін отримав травму в бою з Ентоні Джошуа, який, як відомо, завершився достроковою перемогою британця.

Про це повідомляє Кріс Меннікс.

У 31-річного боксера діагностовано перелом носа.

Нагадаємо кровотеча з носа у Валліна почалася ще після першого раунду бою. Після п'ятого раунду поєдинок шведа з Ентоні Джошуа було зупинено через небажання команди Отто випускати його на шостий раунд.

Otto Wallin suffered a fractured nose in the loss to Anthony Joshua on Saturday. Wallin stayed overnight in a Saudi hospital for treatment.