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У Валліна виявлено перелом після бою з Джошуа

Швед зазнав серйозної шкоди в поєдинку з британцем
Сьогодні 13:09 176 0
У Валліна виявлено перелом після бою з Джошуа
#Ентоні Джошуа, #Отто Валлін

Джерело - Чемпіон.

Шведський боксер суперважкого дивізіону Отто Валлін отримав травму в бою з Ентоні Джошуа, який, як відомо, завершився достроковою перемогою британця.

Про це повідомляє Кріс Меннікс.

У 31-річного боксера діагностовано перелом носа.

Нагадаємо кровотеча з носа у Валліна почалася ще після першого раунду бою. Після п'ятого раунду поєдинок шведа з Ентоні Джошуа було зупинено через небажання команди Отто випускати його на шостий раунд.

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