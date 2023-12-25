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Джошуа: Думаю, що Усик переможе Ф’юрі

Британець поділився своєю думкою про майбутній бій
Сьогодні 11:24 193 0
Джошуа: Думаю, що Усик переможе Ф’юрі
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - metro.co.uk.

Бій між Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та Тайсоном Ф'юрі (34-0-1,), 24 КО) за абсолютне чемпіонство може завершитися перемогою українця.

Про це заявив колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО).

"Я справді хочу відвідати цей поєдинок. Думаю, ви вже не раз це чули, але я вважаю Усика феноменальним бійцем, і навколо нього чудова команда.

Ти настільки гарний, наскільки гарна твоя команда, і в Усика дуже класна команда. Побувавши з ним на рингу і вивчивши його, я вважаю, що він візьме гору. Напевно, я так думаю через те, що на собі відчув його майстерність у рингу. Я вважаю, що вона знаходиться на найвищому рівні", - сказав Джошуа.

Нагадаємо поєдинок Усика та Ф'юрі відбудеться 17 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Напередодні Джошуа технічним нокаутом переміг Валліна у Саудівській Аравії.

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