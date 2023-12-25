Бій між Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та Тайсоном Ф'юрі (34-0-1,), 24 КО) за абсолютне чемпіонство може завершитися перемогою українця.

Про це заявив колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО).

"Я справді хочу відвідати цей поєдинок. Думаю, ви вже не раз це чули, але я вважаю Усика феноменальним бійцем, і навколо нього чудова команда.

Ти настільки гарний, наскільки гарна твоя команда, і в Усика дуже класна команда. Побувавши з ним на рингу і вивчивши його, я вважаю, що він візьме гору. Напевно, я так думаю через те, що на собі відчув його майстерність у рингу. Я вважаю, що вона знаходиться на найвищому рівні", - сказав Джошуа.