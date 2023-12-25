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Руїс назвав причину поразки Валліна від Джошуа

Енді вважає, що Ентоні потрібний інший суперник
Сьогодні 09:10 404 0
Руїс назвав причину поразки Валліна від Джошуа
#Ентоні Джошуа, #Отто Валлін

Джерело - boxingnews24.com.

Шведський боксер Отто Валлін (26-2, 14 КО) був слабким для британця Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО).

Про це заявив мексиканський суперважковаговик Енді Руїс (35-2, 22 КО).

"Насправді, тут нема чого дивуватися. Думаю, що Джошуа просто зробив те, що мав. Просто його суперник не мав потрібних навичок.

Мені здалося, що Валлін не мав плану на бій з Джошуа. Коли ти б'єшся з суперником такого рівня, у тебе має бути план. Мені хотілося б побачити Ентоні в бою з кимось, у кого є бажання перемогти і хороші навички. Хлопцем, який хоче завдавати ударів. З таким, як я", - сказав Руїс.

Нагадаємо 24 грудня Джошуа виграв у Отто Валліна після відмови суперника виходити на шостий раунд.

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