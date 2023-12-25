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Джошуа все ще готовий побитися з Вайлдером

Боксер розповів про ймовірність проведення бою з Вайлдером
Сьогодні 08:40 206 0
Джошуа все ще готовий побитися з Вайлдером
#Ентоні Джошуа, #Деонтей Вайлдер

Джерело - Boxing Scene.

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 KO) досі відкритий до поєдинку з Деонтеєм Вайлдером (43-3-1, 42 KO). 

Про це заявив сам Джошуа.

"Я не надто впевнений, що може тепер статися, але я впевнений, що з точки зору фанатів вони будуть більше роздратовані. Я завжди розумію, що це за гра. Ти ніколи не дізнаєшся. Це бокс елітного рівня. Вайлдер щойно не витримав, але житиме, щоб одного дня ще побитися.

Ми з ним все ще можемо це зробити, ми все ще можемо зарубитися. Я вважаю, що я серйозна загроза. Я все ще вважаю, що Вайлдер – це загроза, і я все ще вважаю, що він робить дивовижні цифри, якщо бій відбувається. Але я залишаю це своєму керівництву, тренерам, промоутерам приймати рішення. Я готовий битися з будь-ким, коли завгодно і з ким завгодно", - сказав Джошуа.

Раніше промоутер Едді Гірн назвав наступного суперника Джошуа.

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