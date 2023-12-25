Колишній тренер Ф’юрі хоче допомогти Джошуа перемогти Усика

Новий тренер Ентоні Джошуа (27-3, 24 KO) Бен Девісон бачить у британця шанси перемогти Олександра Усика (21-0, 14 KO) у потенційному третьому бою.

Про це заявив сам фахівець.

"Ми хотіли б провести для нього бій з Усиком. Це чисто емоційне сприйняття. Я сказав йому, коли він уперше прийшов до нас, я дуже впевнений, що ми можемо допомогти йому в цьому. Ми впевнені, що можемо йому виправити дещо та допомогти підійти до бою з Усиком у кращому становищі", - сказав Девісон.