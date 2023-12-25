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Колишній тренер Ф’юрі хоче допомогти Джошуа перемогти Усика

Девісон зізнався, що хоче третій бій британця проти українця
Сьогодні 10:10 189 0
Колишній тренер Ф’юрі хоче допомогти Джошуа перемогти Усика
#Ентоні Джошуа

Джерело - iFL TV.

Новий тренер Ентоні Джошуа (27-3, 24 KO) Бен Девісон бачить у британця шанси перемогти Олександра Усика (21-0, 14 KO) у потенційному третьому бою.

Про це заявив сам фахівець.

"Ми хотіли б провести для нього бій з Усиком. Це чисто емоційне сприйняття. Я сказав йому, коли він уперше прийшов до нас, я дуже впевнений, що ми можемо допомогти йому в цьому. Ми впевнені, що можемо йому виправити дещо та допомогти підійти до бою з Усиком у кращому становищі", - сказав Девісон.

Промоутер українця відреагував на перемогу Джошуа над Отто Валліном (26-2, 14 KO).

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