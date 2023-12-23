Батько Ф'юрі: Тільки одна людина здатна впоратися з силою Вайлдера

Джерело - Boxing Social.
Джозеф Паркер не зможе перемогти колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера.
Про це заявив Джон Ф'юрі, батько чемпіона WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі.
"Я не знаю, скільки залишилося від Вайлдера. Якщо Паркер зможе накинутися на нього і змусить битися на задній нозі, то дасть бій. Але я маю сказати, що сила Вайлдера полягає в тому, що є тільки одна людина, яка може її стримати – це Тайсон.
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Джозеф може показати яйця і викинути у нього всі удари, які тільки можна уявити. Йому доведеться багато рухатись, діяти дуже незручно, дуже вміло. Але я мушу вибрати Деонтея", - сказав Ф’юрі-старший.
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