Головне
Магучіх - переможниця рейтингу найкращих спортсменів України 2023 року
Вчора 10:54 736
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні в 2024 році
Сьогодні 14:30 7437
УЄФА не планує відмовлятися від переходу на нову систему у Лізі чемпіонів
Сьогодні 13:21 200
Дженоа з Малиновським дотиснула Сассуоло, Мілан вирвав нічию у Салернітани: результати 17 туру Серії А
Вчора 23:43 1015
Манчестер Сіті розгромив Флуміненсе у фіналі клубного чемпіонату світу
Вчора 21:52 880
Інтер Маямі оголосив про перехід Суареса
Вчора 21:39 428
В Оболонь надійшла групова повістка від ТЦК на 25 осіб
Вчора 20:37 1183
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців
Вчора 15:32 27685
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Вчора 15:28 148098
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом
Вчора 14:39 157641 7
Прямі трансляції

Батько Ф'юрі: Тільки одна людина здатна впоратися з силою Вайлдера

Батько Ф'юрі дав прогноз на бій Вайлдер - Паркер
Сьогодні 12:36 329 0
Батько Ф'юрі: Тільки одна людина здатна впоратися з силою Вайлдера

Джерело - Boxing Social.

Джозеф Паркер не зможе перемогти колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера.

Про це заявив Джон Ф'юрі, батько чемпіона WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі.

"Я не знаю, скільки залишилося від Вайлдера. Якщо Паркер зможе накинутися на нього і змусить битися на задній нозі, то дасть бій. Але я маю сказати, що сила Вайлдера полягає в тому, що є тільки одна людина, яка може її стримати – це Тайсон.

 Стала відома вартість трансляції вечора боксу за участі Джошуа, Вайлдера та Дюбуа в Україні

Джозеф може показати яйця і викинути у нього всі удари, які тільки можна уявити. Йому доведеться багато рухатись, діяти дуже незручно, дуже вміло. Але я мушу вибрати Деонтея", - сказав Ф’юрі-старший.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Міллер на 48 кг переважив Дюбуа напередодні бою Міллер на 48 кг переважив Дюбуа напередодні бою 6020
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 148098
Кличко – в ТОП-3 найстарших чемпіонів у 135-річній історії хевівейту Кличко – в ТОП-3 найстарших чемпіонів у 135-річній історії хевівейту 7454
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 27685
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні в 2024 році 4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні в 2024 році 7437
В Оболонь надійшла групова повістка від ТЦК на 25 осіб В Оболонь надійшла групова повістка від ТЦК на 25 осіб 1183
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 110566 4
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 62367
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 17245 2
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 331869 9
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 286524 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 62105 1