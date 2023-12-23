Батько Ф'юрі: Тільки одна людина здатна впоратися з силою Вайлдера

Джозеф Паркер не зможе перемогти колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера.

Про це заявив Джон Ф'юрі, батько чемпіона WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі.

"Я не знаю, скільки залишилося від Вайлдера. Якщо Паркер зможе накинутися на нього і змусить битися на задній нозі, то дасть бій. Але я маю сказати, що сила Вайлдера полягає в тому, що є тільки одна людина, яка може її стримати – це Тайсон.