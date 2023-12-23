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Джошуа пояснив важливість бою проти Валліна

Ентоні Джошуа прокоментував бій проти Отто Валліна
Сьогодні 18:10 283 0
Джошуа пояснив важливість бою проти Валліна
Фото - Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Отто Валлін

Джерело - tribuna.com.

Бій проти Отто Валліна вплине на  кар’єру ексчемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа.

Про це розповів сам британський боксер.

"Моє серце, моя душа, кожна клітина мого тіла повністю зосереджена на Отто Валліні.

Я знаю, куди я йду у своєму житті. Але я також маю сказати, що це контрольна точка, і якщо я не пройду її, у мене майбутнього не буде.

Отже, я повністю сфокусований на Отто, і виконую свою роботу", - сказав Джошуа.

Бій відбудеться 23 грудня.

Раніше стала відома вартість трансляції вечора боксу за участі Джошуа, Вайлдера та Дюбуа в Україні.

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