Джошуа пояснив важливість бою проти Валліна

Джерело - tribuna.com.
Бій проти Отто Валліна вплине на кар’єру ексчемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа.
Про це розповів сам британський боксер.
"Моє серце, моя душа, кожна клітина мого тіла повністю зосереджена на Отто Валліні.
Я знаю, куди я йду у своєму житті. Але я також маю сказати, що це контрольна точка, і якщо я не пройду її, у мене майбутнього не буде.
Отже, я повністю сфокусований на Отто, і виконую свою роботу", - сказав Джошуа.
Бій відбудеться 23 грудня.
Раніше стала відома вартість трансляції вечора боксу за участі Джошуа, Вайлдера та Дюбуа в Україні.