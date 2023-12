Джошуа переважив Валліна напередодні бою

Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) та шведський боксер Отто Валлін (26-1, 14 KO) пройшли церемонію зважування.

Ентоні Джошуа показав вагу 113,9 кг. Водночас вага Валліна склала 108 кг.

Бій стане головною подією вечора боксу в Саудівській Аравії 23 грудня.

