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Джошуа переважив Валліна напередодні бою

Відбулась процедура зважування
Сьогодні 19:35 421 0
Джошуа переважив Валліна напередодні бою
Фото - Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Отто Валлін

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) та шведський боксер Отто Валлін (26-1, 14 KO) пройшли церемонію зважування.

Ентоні Джошуа показав вагу 113,9 кг. Водночас вага Валліна склала 108 кг.

Бій стане головною подією вечора боксу в Саудівській Аравії 23 грудня.

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