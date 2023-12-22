Джошуа – про бій з Вайлдером: Це відбудеться, я вам обіцяю

Джошуа прокоментував можливий бій з Вайлдером

Джерело - talkSPORT.

Колишній чемпіон у суперважкій вазі Ентоні Джошуа має намір провести бій проти ексчемпіона Деонтея Вайлдера.

Про це він заявив напередодні вечору боксу в Саудівській Аравії.

"Я знаю, чого хочуть люди, чого хочу я, це не секрет – це Деонтей Вайлдер. Нарешті у нас один вечір боксу, хоч ми й одночасно не будемо в рингу. Це відбудеться, я вам обіцяю. Просто потрібен час. Я не ухилявся від того факту, що хочу бою з Вайлдером. Він також зацікавлений. Коли два бійці хочуть вийти в ринг, зазвичай так і відбувається.

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Тепер ми просто залишимо це нашим командам. Я розумію, що це той бій, якого хочуть люди, але не треба квапити події такого масштабу. Коли він відбудеться, то буде грандіозним, навіть попри те, що на кону не стоятиме чемпіонський титул. Ця просто розвага і шанувальникам боксу у всьому світі вона сподобається", - сказав Джошуа.

Джошуа 23 грудня проведе бій проти Валліна, Вайлдер – проти Паркера. Ентоні та Деонтей можуть провести 2 поєдинки після цього.

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