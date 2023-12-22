Переможець бою Джошуа - Вайлдер стане обов’язковим претендентом на титул WBC

Джерело - Boxing Scene.

На кону можливого бою між Ентоні Джошуа та Деонтеєм Вайлдером буде стояти статус обов’язкового претендента на титул WBC у суперважкій вазі.

Про це заявив президент WBC Маурісіо Сулейман.

"День розплати – безпрецедентна подія та чудовий турнір. Якщо Вайлдер і Джошуа зустрінуться, це буде фінальний бій між претендентом №1 за версією WBC Вайлдером і №2 Джошуа за обов’язкове претендентство.

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Ми почекаємо, щоб побачити, що станеться в суботу, але на цю мить немає нічого офіційного", - сказав Сулейман.

Джошуа 23 грудня проведе бій проти Валліна, Вайлдер – проти Паркера. Ентоні та Деонтей можуть провести 2 поєдинки після цього.

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