Головне
Останній шанс Шахтаря, примарні надії МЮ та Мілана: турнірні розклади всіх груп Ліги чемпіонів перед завершальними матчами
Сьогодні 09:45 11601
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 12:31 13117
Арсенал зіграє з ПСВ, Реал – із Уніон Берлін у 6 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 11:49 352
Молодіжна збірна України перемогла Польщу на ЧС у Дивізіоні IB
Вчора 20:18 558
Судаков подорожчав на 3 млн євро, Сікан та Шапаренко втратили у вартості
Вчора 19:16 492
Світоліна стала «Поверненням року» за версією WTA
Вчора 18:33 340
Монзуль та Романов тимчасово відсторонені від роботи за помилку у матчі Шахтар – Верес
Вчора 18:19 863 1
Вацко: Мені сказали, що Шевченко не хоче очолювати УАФ
Вчора 17:52 669
Динамо в більшості переграло Оболонь у 17 турі УПЛ
Вчора 16:58 701
Олександрія розгромила Металіст 1925 у 17 турі УПЛ
Вчора 16:00 411
Прямі трансляції

Сулейман: Хейні – претендент на те, щоб називатися чемпіоном року

Маурісіо Сулейман прокоментував бої Девіна Хейні
Сьогодні 12:25 168 0
Сулейман: Хейні – претендент на те, щоб називатися чемпіоном року
Фото - Getty Images
#Сулейман, #Девін Хейні

Джерело - tribuna.com.

Володар титулу WBC у першій напівсередній вазі Девін Хейні (31-0, 15 КО) може стати чемпіоном року.

Про це розповів президент WBC Маурісіо Сулейман.

"Він – претендент на те, щоб називатися чемпіоном року. На його рахунку два приголомшливі поєдинки у 2023 році. Він показав панівний виступ.

Я дуже пишаюся Девіном, він чудовий боєць. Він піднявся в першу напівсередню вагу, відправив Прогрейса в нокдаун, потряс його кілька разів. Цей хлопчина по-справжньому крутий.

Після цього бою у Девіна купа варіантів: Раян Гарсія, Джервонта, Теофімо Лопес. У нього велике майбутнє. А якщо говорити про обов’язкового претендента, то це Сандор Мартін. Він наступний у черзі. Ми нагадаємо про це у відповідний час", – сказав Сулейман.

Нагадаємо, Хейні напередодні переміг Реджиса Прогрейса одностайним рішенням суддів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці 8502
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 22286
Останній шанс Шахтаря, примарні надії МЮ та Мілана: турнірні розклади всіх груп Ліги чемпіонів перед завершальними матчами Останній шанс Шахтаря, примарні надії МЮ та Мілана: турнірні розклади всіх груп Ліги чемпіонів перед завершальними матчами 11601
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 82054
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 13117
Ми пам'ятаємо! 51 рік тому народився Андрій Гусін Ми пам'ятаємо! 51 рік тому народився Андрій Гусін 4239
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 26964
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 56616
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8897 2
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 3772
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 25799
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 156043 7