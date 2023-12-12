Сулейман: Хейні – претендент на те, щоб називатися чемпіоном року

Володар титулу WBC у першій напівсередній вазі Девін Хейні (31-0, 15 КО) може стати чемпіоном року.

Про це розповів президент WBC Маурісіо Сулейман.

"Він – претендент на те, щоб називатися чемпіоном року. На його рахунку два приголомшливі поєдинки у 2023 році. Він показав панівний виступ.

Я дуже пишаюся Девіном, він чудовий боєць. Він піднявся в першу напівсередню вагу, відправив Прогрейса в нокдаун, потряс його кілька разів. Цей хлопчина по-справжньому крутий.

Після цього бою у Девіна купа варіантів: Раян Гарсія, Джервонта, Теофімо Лопес. У нього велике майбутнє. А якщо говорити про обов’язкового претендента, то це Сандор Мартін. Він наступний у черзі. Ми нагадаємо про це у відповідний час", – сказав Сулейман.