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Канело може зустрітися з Мунгуєю, Джермаллом або Кроуфордом

Визначилися потенційні суперники Сауля Альвареса
Сьогодні 15:50 196 0
Канело може зустрітися з Мунгуєю, Джермаллом або Кроуфордом
Фото: Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі потенційні суперники абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса (60-2-2, 39 КО) на два його найближчих поєдинки.

Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон.

У травні 2024-го Канело може зустрітися з Хайме Мунгуєю (42-0, 33 КО), Джермаллом Чарло (33-0, 22 КО) або Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО).

У вересні – з володарем тимчасового титулу WBC Давидом Бенавідесом (28-0, 24 КО).

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