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Вайлдер та Джошуа домовилися про два поєдинки

Боксерам необхідно виграти свої бої 23 грудня
Сьогодні 22:14 195 0
Вайлдер та Джошуа домовилися про два поєдинки
Фото - Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Деонтей Вайлдер

Джерело - Чемпіон.

Команди Деонтея Вайлдера (43-2-1, 42 КО) та Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) досягли угоди щодо проведення двох поєдинків між боксерами.

Про це повідомляє інсайдер Ден Рафаель.

Основні пункти цієї угоди, включаючи фінансові питання, були узгоджені ще тиждень тому, але сторонам залишалося вирішити інші питання.

Табори вели перемовини не з один одним, а з організаторами Riyadh Season, які фінансують великі поєдинки у Саудівській Аравії.

Саме з ними зустрічалися представники боксерів в Ер-Ріяді, і саме з ними дійшли згоди щодо всіх умов, після чого отримали контракти.

Самі контракти, як очікується, будуть підписані до виходу боксерів на ринг 23 грудня.

Тепер проведення бою залежить від того, чи виграє Вайлдер у Джозефа Паркера, а Джошуа – в Отто Валліна.

Раніше повідомлялося, що Вайлдер хотів побитися з Усиком.

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