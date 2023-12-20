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Вайлдер: Я тричі намагався отримати поєдинок проти Усика

Деонтей Вайлдер прокоментував можливість бою проти Олександра Усика
Сьогодні 18:55 234 0
Вайлдер: Я тричі намагався отримати поєдинок проти Усика
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Деонтей Вайлдер

Джерело - MichaelBensonn.

Колишній чемпіон у надважкій вазі Деонтей Вайлдер намагався провести бій проти володаря титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика.

Про це розповів сам американський боксер.

"Я хотів би провести цей бій. Я тричі намагався отримати поєдинок проти Усика, і він мені відмовив. Він не знає того, що знаю я, але я знаю те, чого не знає він.

Я один із тих бійців, яких люди намагатимуться уникати якомога довше", - сказав Вайлдер.

Вайлдер 23 грудня проведе бій проти Джозефа Паркера. Усик 17 лютого має боксувати проти Ф’юрі.

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