Вайлдер: Я тричі намагався отримати поєдинок проти Усика

Колишній чемпіон у надважкій вазі Деонтей Вайлдер намагався провести бій проти володаря титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика.

Про це розповів сам американський боксер.

"Я хотів би провести цей бій. Я тричі намагався отримати поєдинок проти Усика, і він мені відмовив. Він не знає того, що знаю я, але я знаю те, чого не знає він.

Я один із тих бійців, яких люди намагатимуться уникати якомога довше", - сказав Вайлдер.