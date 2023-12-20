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Джошуа: 23 грудня в Саудівській Аравії - найкращий кард в історії боксу

Джошуа розповів про вечір боксу в Саудівській Аравії, який відбудеться 23 грудня
Сьогодні 15:42 130 0
Джошуа: 23 грудня в Саудівській Аравії - найкращий кард в історії боксу
Фото: Getty Images
#Ентоні Джошуа

Джерело - Boxing Scene.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) вважає вечір боксу, який відбудеться 23 грудня в Саудівській Аравії, - найкращим в історії.

Про це він розповів напередодні свого поєдинку проти Отто Валліна (26-1, 14 КО).

"Радий, що прибув туди рано, провів фактично повний табір. Попри те, що про бій стало відомо лише за 7 тижнів, дуже радий, що почав тренування ще до того. Не хотів втрачати можливість. Це найкращий кард в історії боксу. Не думаю, що колись бачив таке.

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Більшість кардів, в яких береш участь, насправді ти не всередині - десь гуляєш, втикаєш у телефон, їси, готуєшся, а потім просто займаєш своє місце, коли все починається. Це ж вечір боксу, в якому хочеться брати участь від початку до кінця. Тому обов’язково стежте за ним", - сказав Джошуа

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