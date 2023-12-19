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Ворен: Джошуа не входить у програму Ф'юрі на 2024 рік

Френк Воррен розповів про можливість проведення бою між Ентоні Джошуа та чемпіоном WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі.
Сьогодні 12:13 183 0
Ворен: Джошуа не входить у програму Ф'юрі на 2024 рік
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі, #Френк Воррен

Джерело - skysports.com.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі наступного року не планує бою проти Ентоні Джошуа.

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

"Джошуа доведеться довго чекати на Тайсона. У Тайсона призначено бій, і він запланував програму на наступний рік, і на цю мить Ентоні до неї не входить.

У Джошуа було дві можливості битися з Ф’юрі – одна в грудні минулого року і цього року.

З певних причин ці бої не відбулися, і зараз ситуація така, що ми перебуваємо в становищі, коли буде оголошено низку великих поєдинків. Все залежить від того, що станеться у суботу", - сказав Воррен.

Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.

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