Ворен: Джошуа не входить у програму Ф'юрі на 2024 рік

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі наступного року не планує бою проти Ентоні Джошуа.

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

"Джошуа доведеться довго чекати на Тайсона. У Тайсона призначено бій, і він запланував програму на наступний рік, і на цю мить Ентоні до неї не входить.

У Джошуа було дві можливості битися з Ф’юрі – одна в грудні минулого року і цього року.

З певних причин ці бої не відбулися, і зараз ситуація така, що ми перебуваємо в становищі, коли буде оголошено низку великих поєдинків. Все залежить від того, що станеться у суботу", - сказав Воррен.