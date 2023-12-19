Ворен: Джошуа не входить у програму Ф'юрі на 2024 рік

Джерело - skysports.com.
Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі наступного року не планує бою проти Ентоні Джошуа.
Про це розповів промоутер Френк Воррен.
"Джошуа доведеться довго чекати на Тайсона. У Тайсона призначено бій, і він запланував програму на наступний рік, і на цю мить Ентоні до неї не входить.
У Джошуа було дві можливості битися з Ф’юрі – одна в грудні минулого року і цього року.
З певних причин ці бої не відбулися, і зараз ситуація така, що ми перебуваємо в становищі, коли буде оголошено низку великих поєдинків. Все залежить від того, що станеться у суботу", - сказав Воррен.
Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.