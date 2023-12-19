Міллер передбачив переможця бою Усик - Ф'юрі

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі переможе володаря титулів WBA, WBO і IBF Олександра Усика, незважаючи на поганий виступ у бою з Френсісом Нганну.

Про це заявив американський суперважковаговик Джаррелл Міллер.

"Усі дивляться на останній виступ Тайсона Ф'юрі і думають, що він виглядав не особливо здорово, і Усик його перебоксує. Але Тайсон бився проти великого хлопця, який важить 122-127 кілограмів. Нганну сильний, він знає, як використовувати своє тіло і м'язи.

Сумніваюся, що Усик зможе використовувати аналогічну стратегію. Так що я все одно ставлю на перемогу Тайсона. Ф'юрі більший, він буде йти вперед, у нього пристойна трималка, що дозволяє приймати удар і відповідати серією. Так, я все ще вибираю Тайсона в цьому бою, топлю за свого кореша. Я думаю, що він переможе", - сказав Міллер.