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Міллер передбачив переможця бою Усик - Ф'юрі

Американець згадав поганий виступ британця з Нганну
Сьогодні 16:57 187 0
Міллер передбачив переможця бою Усик - Ф'юрі
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Boxing News.

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі переможе володаря титулів WBA, WBO і IBF Олександра Усика, незважаючи на поганий виступ у бою з Френсісом Нганну.

Про це заявив американський суперважковаговик Джаррелл Міллер.

"Усі дивляться на останній виступ Тайсона Ф'юрі і думають, що він виглядав не особливо здорово, і Усик його перебоксує. Але Тайсон бився проти великого хлопця, який важить 122-127 кілограмів. Нганну сильний, він знає, як використовувати своє тіло і м'язи.

Сумніваюся, що Усик зможе використовувати аналогічну стратегію. Так що я все одно ставлю на перемогу Тайсона. Ф'юрі більший, він буде йти вперед, у нього пристойна трималка, що дозволяє приймати удар і відповідати серією. Так, я все ще вибираю Тайсона в цьому бою, топлю за свого кореша. Я думаю, що він переможе", - сказав Міллер.

Поєдинок Усика і Ф'юрі відбудеться 17 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Раніше Філіп Хргович передбачив переможця бою між українцем і британцем.

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