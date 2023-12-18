Хргович назвав фаворита бою Усик - Ф’юрі

Філіп Хргович поділився прогнозом на бій Усик - Ф’юрі

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) є фаворитом у бою з володарем поясу WBC у Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це розповів обов’язковий претендент на титул IBF у надважкій вазі Філіп Хргович (16-0, 13 KO).

"Я завжди бачив Усика як більш різнобічного бійця. Він технічний, сильний і стабільно добре підготовлений. Хоча нещодавній виступ Ф’юрі може свідчити про спад, я вважаю, що це було більше пов’язано з відсутністю мотивації. Мотивація бійця може кардинально вплинути на його результати. Однак я віддаю свій голос Усику в цьому поєдинку, хоча насправді перемогти може кожен", – сказав Хргович.

Бій відбудеться 17 лютого в Саудівській Аравії.