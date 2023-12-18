Головне
Шахтар зіграє з Марселем у раунді плей-оф Ліги Європи
Вчора 14:19 1073
Жирона з дублем Довбика розгромила Алавес у 17 турі Ла-Ліги
Вчора 23:55 267
Відео дня: Довбик забив свій 9-й гол у Ла Лізі та відсвяткував його у стилі Халка
Вчора 23:07 667
Фантастичний камбек імені Мбаппе та драма в овертаймі: рік тому Аргентина перемогла Францію у фіналі чемпіонату світу
Вчора 17:34 466
Скрипник розірвав контракт із Ворсклою - ЗМІ
Вчора 16:25 516
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Вчора 15:30 82986
Визначились пари раунду плей-оф Ліги конференцій
Вчора 15:18 688
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України
Вчора 14:27 349229 6
Шахтар зіграє проти Марселя: визначились пари раунду плей-оф Ліги Європи
Вчора 14:20 643
Арсенал зіграє з Порту: визначились пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 13:19 1061
Прямі трансляції

Хргович назвав фаворита бою Усик - Ф’юрі

Філіп Хргович поділився прогнозом на бій Усик - Ф’юрі
Вчора 22:54 300 0
Хргович назвав фаворита бою Усик - Ф’юрі
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Філіп Хргович

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) є фаворитом у бою з володарем поясу WBC у Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це розповів обов’язковий претендент на титул IBF у надважкій вазі Філіп Хргович (16-0, 13 KO).

"Я завжди бачив Усика як більш різнобічного бійця. Він технічний, сильний і стабільно добре підготовлений.

Хоча нещодавній виступ Ф’юрі може свідчити про спад, я вважаю, що це було більше пов’язано з відсутністю мотивації. Мотивація бійця може кардинально вплинути на його результати.

Однак я віддаю свій голос Усику в цьому поєдинку, хоча насправді перемогти може кожен", – сказав Хргович.

Бій відбудеться 17 лютого в Саудівській Аравії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Героїчний сейв Трубіна: українець на останніх хвилинах врятував для Бенфіки перемогу над Брагою Героїчний сейв Трубіна: українець на останніх хвилинах врятував для Бенфіки перемогу над Брагою 1640
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Як це було Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Як це було 50897
Збірна України програла Словенії на молодіжному чемпіонаті світу Збірна України програла Словенії на молодіжному чемпіонаті світу 2317
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України 349229 6
Жеребкування раунду плей-оф Ліги Європи: Як це було Жеребкування раунду плей-оф Ліги Європи: Як це було 4012
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 82986
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 218236 1
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 3236 2
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 31992
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 116977 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 86118
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 34070