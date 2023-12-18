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Гірн запропонував Джервонті 20 млн доларів за бій з Хейні

Едді Гірн прокоментував бій Хейні - Девіс
Сьогодні 17:10 210 0
Гірн запропонував Джервонті 20 млн доларів за бій з Хейні
Фото - gettyimages
#Едді Гірн, #Девін Хейні, #Джервонта Девіс

Джерело - tribuna.com.

Регулярний чемпіон WBA у легкій вазі Джервонта Девіс (29-0, 27 КО) може побитися проти володаря титулу WBC у першій напівсередній ваговій категорії Девіном Хейні (31-0, 15 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Маємо кілька величезних пропозицій для Джервонти. Але якщо він не хоче бою - ми тут мало що можемо зробити. Хочу запропонувати їм навіть більш як 20 млн доларів, але, на жаль, його команда не хоче говорити про це.

Поки не бачу, щоб бій Хейні - Джервонта відбувся. Бокс - шалений бізнес, де люди слухають інших. Девін наступного року може провести поєдинки проти Раяна Гарсії, Теофімо, Джервонти. Він хотів би побитися з усіма ними. Але хтось хоче 50 млн, хтось - 20.

Просто відкрийте свої бухгалтерські книги та дайте боксерам гроші, але вони не хочуть цього робити. Хочуть гарантій, яких не існує. Не впевнений, що Раян стане наступним суперником Хейні, якщо не вдасться провести бій з Ромеро. Думаю, так і буде.

Якщо ж ні - Девін підійметься в напівсередню вагу та битиметься з Барріосом, Бенном, там і подивимося. Бачив, що Хейні писав: "Дайте мені Бенна". Такий поєдинок продасть всі квитки на стадіон у Британії, для Девіна було б чудово, подивимося.

Раян, Де Ла Хойя захочуть легшого бою, ніж проти Хейні, тому оберуть Ромеро. Якщо домовляться - буде поєдинок. Якщо ні - можна провести бій з Хейні, але будьмо відвертими. Хто хоче битися з Девіном? Ось тому й говоримо про 20 млн, бо це не підвісити морквину перед носом", - сказав Гірн.

Нагадаємо, Хейні напередодні переміг Реджиса Прогрейса одностайним рішенням суддів.

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