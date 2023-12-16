Головне
Меркушина фінішувала десятою на Кубку світу в Ленцергайде
Сьогодні 14:22 280
Вакула залишив Чорноморець
Сьогодні 14:08 178
Дженоа з Малиновським відібрала очки в Ювентуса в 16 турі Серії А
Вчора 23:39 742
Збірна України розгромила Бельгію у кваліфікації чемпіонату світу
Вчора 20:50 1420
NAVI перемогли G2 та вийшли у півфінал BLAST Premier World Final 2023
Вчора 16:58 439
Доль виграв спринт на Кубку світу в Ленцергайде, українці - за межами топ-20
Вчора 16:32 752
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все
Вчора 15:45 97454
Шахтар заробив солідну суму за виступ у Лізі чемпіонів-2023/24
Вчора 15:22 1248
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Вчора 14:44 20415
Збірна України вперше в історії виграла змішану естафету на Юніорському Кубку IBU
Вчора 13:08 620
Прямі трансляції

Вайлдер: Поєдинок з Паркером буде недовгим

Деонтей Вайлдер прокоментував бій проти Джозефа Паркера
Сьогодні 14:54 188 0
Вайлдер: Поєдинок з Паркером буде недовгим
#Джозеф Паркер, #Деонтей Вайлдер

Джерело - boxingnews24.com.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) впевнений у своїй перемозі у поєдинку з Джозефом Паркером (33-3, 23 KO).

Про це розповів сам американський боксер.

"Джозеф Паркер бігав від мене, оскільки бачив, що я зробив із Джеральдом Вашингтоном. Він побачив мій виступ, коли я нокаутував Вашингтона, і втік.

Багато років тому я неодноразово міг об’єднати титули в надважкій вазі, якби мав можливість. Але, на жаль, ніхто не надавав мені такої можливості. Це сумно, бо для мене це водночас благословення та прокляття.

Ось ми знову тут. Відбувається багато чудових речей, відкривається багато дверей, з’являється багато можливостей. Я вже давно чекав бій з Паркером.

Не знаю, як він набрався мужності зараз, але я цьому радий, бо я його покараю. Я з нетерпінням чекаю на бою з ним. Не можу дочекатись, коли він відбудеться. Поєдинок буде недовгим", – сказав Вайлдер.

Бій відбудеться 23 грудня в Саудівській Аравії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Дженоа з Малиновським відібрала очки в Ювентуса в 16 турі Серії А Дженоа з Малиновським відібрала очки в Ювентуса в 16 турі Серії А 742
Суддя пробачив Малиновського: українець жорстко сфолив проти гравця Ювентуса, але отримав лише жовту картку Суддя пробачив Малиновського: українець жорстко сфолив проти гравця Ювентуса, але отримав лише жовту картку 1547
Прима: Тільки завдяки хлопцям з передової ми тут Прима: Тільки завдяки хлопцям з передової ми тут 583
Збірна України розгромила Бельгію у кваліфікації чемпіонату світу Збірна України розгромила Бельгію у кваліфікації чемпіонату світу 1420
Доль виграв спринт на Кубку світу в Ленцергайде, українці - за межами топ-20 Доль виграв спринт на Кубку світу в Ленцергайде, українці - за межами топ-20 752
Україна перемогла Ховартію на молодіжному ЧС у Дивізіоні IB Україна перемогла Ховартію на молодіжному ЧС у Дивізіоні IB 750
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 146082
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 83955
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 21352 7
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 32422
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 22219
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 43594 1