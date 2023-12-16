Вайлдер: Поєдинок з Паркером буде недовгим

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) впевнений у своїй перемозі у поєдинку з Джозефом Паркером (33-3, 23 KO).

Про це розповів сам американський боксер.

"Джозеф Паркер бігав від мене, оскільки бачив, що я зробив із Джеральдом Вашингтоном. Він побачив мій виступ, коли я нокаутував Вашингтона, і втік.

Багато років тому я неодноразово міг об’єднати титули в надважкій вазі, якби мав можливість. Але, на жаль, ніхто не надавав мені такої можливості. Це сумно, бо для мене це водночас благословення та прокляття.

Ось ми знову тут. Відбувається багато чудових речей, відкривається багато дверей, з’являється багато можливостей. Я вже давно чекав бій з Паркером.

Не знаю, як він набрався мужності зараз, але я цьому радий, бо я його покараю. Я з нетерпінням чекаю на бою з ним. Не можу дочекатись, коли він відбудеться. Поєдинок буде недовгим", – сказав Вайлдер.