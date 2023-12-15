Хейні прийняв виклик на бій від Девіса

Регулярний чемпіон WBA у легкій вазі Джервонта Девіс кинув виклик на бій колишньому абсолюту в цьому дивізіоні та новому володарю титулу WBC у першій напівсередній ваговій категорії Девіну Хейні.

Американський боксер пригрозив співвітчизнику, що розправиться з ним.

"Я обіцяю тобі. Твій батько плакатиме через те, що я зроблю з тобою, і на цьому все, мій мертвий друже. Краще насолоджуйся цим, поки можеш", - написав Девіс.

Своєю чергою, Хейні відреагував на виклик і висловив готовність зустрітися в ринзі.

"Давай зробимо це. Я вільний", - написав Хейні.

Нагадаємо, Хейні напередодні переміг Реджиса Прогрейса одностайним рішенням суддів.