Рахман: Бій Джошуа та Вайлдера ніколи не відбудеться

Бій ексчемпіона в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) з Деонтеєм Вайлдером (43-2-1, 42 КО) не відбудеться.

Про це розповів колишній чемпіон світу Хасім Рахман.

"Вайлдер давно не бився, але у нього є еквалайзер, який нівелює значну частину його спортивної іржі. Я не вірю, що його бій із Джошуа відбудеться. Я думаю, що це буде сучасна версія протистояння Леннокс Льюїс – Ріддік Боу. Цей бій ніколи не відбудеться. Люди будуть вічно говорити про цей поєдинок, але нічого не станеться", – сказав Рахман.