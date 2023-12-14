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Рахман: Бій Джошуа та Вайлдера ніколи не відбудеться

Вчора 23:22 233 0
Рахман: Бій Джошуа та Вайлдера ніколи не відбудеться
Фото: Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Деонтей Вайлдер

Джерело - Чемпіон.

Бій ексчемпіона в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) з Деонтеєм Вайлдером (43-2-1, 42 КО) не відбудеться.

Про це розповів колишній чемпіон світу Хасім Рахман.

"Вайлдер давно не бився, але у нього є еквалайзер, який нівелює значну частину його спортивної іржі. Я не вірю, що його бій із Джошуа відбудеться. Я думаю, що це буде сучасна версія протистояння Леннокс Льюїс – Ріддік Боу. Цей бій ніколи не відбудеться. Люди будуть вічно говорити про цей поєдинок, але нічого не станеться", – сказав Рахман.

Раніше Джошуа назвав дату бою з Вайлдером.

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