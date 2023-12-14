Джошуа назвав дату бою з Вайлдером

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) у наступному році проведе бій проти Деонтея Вайлдера (43-2-1, 42 КО).

Про це заявив сам британський боксер.

"Я хочу побитися з Вайлдером, але не в цей момент. Мої очі повністю зосереджені на Отто Валліні. Тому я не скажу, що віддаю перевагу побитися з Вайлдером, оскільки я отримав хлопця, з яким хотів битися, і це Валлін. Так що давайте пошумимо.

Я вважаю, що бій із Вайлдером відбудеться у 2024 році. Не буду забігати занадто далеко і скажу, що поєдинок відбудеться в середині року. Не раніше і не пізніше", - сказав Джошуа.