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Джошуа назвав дату бою з Вайлдером

Ентоні Джошуа прокоментував бій проти Деонтея Вайлдера
Сьогодні 15:55 216 0
Джошуа назвав дату бою з Вайлдером
#Ентоні Джошуа, #Деонтей Вайлдер

Джерело - isport.ua.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) у наступному році проведе бій проти Деонтея Вайлдера (43-2-1, 42 КО).

Про це заявив сам британський боксер.

"Я хочу побитися з Вайлдером, але не в цей момент. Мої очі повністю зосереджені на Отто Валліні. Тому я не скажу, що віддаю перевагу побитися з Вайлдером, оскільки я отримав хлопця, з яким хотів битися, і це Валлін. Так що давайте пошумимо.

Я вважаю, що бій із Вайлдером відбудеться у 2024 році. Не буду забігати занадто далеко і скажу, що поєдинок відбудеться в середині року. Не раніше і не пізніше", - сказав Джошуа.

Раніше повідомлялося, що Джошуа і Вайлдер мають угоду про бій у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, 23 грудня Джошуа проведе бій проти Отто Валліна в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). У тому ж карді Вайлдер битиметься з Джозефом Паркером.

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