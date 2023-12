Стівенсон: Ломаченко навіть не хоче битися зі мною

Ексчемпіон світу Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) не хоче битися з чемпіоном WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (21-0, 10 КО).

Про це американець написав у твіттері.

Loma is God to them and dude won’t even fight me u can’t make this shit up