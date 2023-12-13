Усик зберіг третю позицію у рейтингу P4P від ESPN

Оновлений рейтинг P4P від ESPN

Телеканал ESPN опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.

Першу позицію продовжує займати колишній абсолютний чемпіон у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд.

Чемпіон WBO, WBA, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик зберіг 3-ю позицію.

Рейтинг P4P від ESPN

1. Теренс Кроуфорд

2. Наоя Інуе

3. Олександр Усик

4. Сауль Альварес

5. Дмитро Бівол

6(7). Девін Хейні

7(6). Артур Бетербієв

8(9). Джервонта Девіс

9(8). Шакур Стівенсон

10. Тайсон Ф’юрі

Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.