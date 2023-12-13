Головне
Порту - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Вчора 21:44 2141
Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:10 17044
Шахтар зіграє з Порту, Ньюкасл - із Міланом у 6 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:00 366
Останній шанс Шахтаря, примарні надії Мілана: турнірні розклади Ліги чемпіонів перед завершальними матчами
Сьогодні 06:39 12574
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:41 13835
Визначились 17 учасників плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 00:03 3895
Бенфіка з Трубіним переграла Зальцбург: результати матчів Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 1238
Визначились 14 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 14762
Шевченко: Прийняв пропозицію балотуватися у президенти УАФ
Вчора 19:26 382 2
Шевченка висунуто кандидатом на обрання президентом УАФ
Вчора 18:53 248
Прямі трансляції

Колишній чемпіон світу Андраде повернеться у середню вагу

У листопаді Андраде програв Давиду Бенавідесу
Сьогодні 09:45 160 0
Колишній чемпіон світу Андраде повернеться у середню вагу

Джерело - Boxing Scene.

Колишній чемпіон світу Деметріус Андраде (32-1, 19 КО) повернеться у середній дивізіон.

Про це заявив його тренер Андре Розьє.

"Ми вирішили повернутися до середньої ваги.  Ми хочемо відібрати пояс WBA у Лари, потім об’єднати титули, стати абсолютним чемпіоном, перемігши Жанібека Алімханули. Це зміцнить Андраде як члена Залу слави", - сказав Розьє.

Раніше Бенавідес технічним нокаутом переміг Андраде в бою за титул тимчасового чемпіона WBC.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 13835
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 58684 1
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці 8807
Визначились 14 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Визначились 14 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 14762
Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів 17044
Останній шанс Шахтаря, примарні надії Мілана: турнірні розклади Ліги чемпіонів перед завершальними матчами Останній шанс Шахтаря, примарні надії Мілана: турнірні розклади Ліги чемпіонів перед завершальними матчами 12574
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 308497
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4351
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 3119 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 37330
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 13862 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 85942