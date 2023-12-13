Колишній чемпіон світу Андраде повернеться у середню вагу

У листопаді Андраде програв Давиду Бенавідесу

Джерело - Boxing Scene.

Колишній чемпіон світу Деметріус Андраде (32-1, 19 КО) повернеться у середній дивізіон.

Про це заявив його тренер Андре Розьє.

"Ми вирішили повернутися до середньої ваги. Ми хочемо відібрати пояс WBA у Лари, потім об’єднати титули, стати абсолютним чемпіоном, перемігши Жанібека Алімханули. Це зміцнить Андраде як члена Залу слави", - сказав Розьє.

Раніше Бенавідес технічним нокаутом переміг Андраде в бою за титул тимчасового чемпіона WBC.

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