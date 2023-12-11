Хейні вважає себе найкращим боксером року

Джерело - sport.ua.
Володар титулу WBC у першій напівсередній вазі Девін Хейні (31-0, 15 КО) вважає, що його мають назвати найкращим боксером 2023 року.
Про це розповів сам американський боксер.
Навесні він переміг Василя Ломаченка у легкій вазі, а потім піднявся у категорію вище та розібрався з Реджисом Прогрейсом.
"Я вважаю, що маю стати найкращим боксером року за підсумками цих двох боїв. А бій батько заслужив на звання тренер року. Ми піднялися до іншої категорії, де відразу вийшли на топ-бій і не дозволили супернику завдати жодного удару.
"Ми разом заслужили звання найкращих цього року", — упевнений Хейні.
Нагадаємо, Хейні напередодні переміг Реджиса Прогрейса одностайним рішенням суддів.