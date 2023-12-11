Головне
Україна фінішувала п'ятою в естафеті Кубка світу в Гохфільцені
Вчора 13:52 1077 1
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 11:07 347625 6
МЮ треба зробити Довбику пропозицію в січні: соцмережі шаленіють від гри українця після матчу з Барселоною
Сьогодні 06:30 1476
Довбик та Циганков допомогти Жироні перемогти Барселону: результати матчів 16 туру Ла-Ліги
Вчора 23:59 912
Довбик забиває у ворота Барселони після пасу Циганкова
Вчора 22:30 1452
Миколенко - найкращий лівий захисник світу: уболівальники в захваті від гри українського футболіста
Вчора 22:06 1011
Миколенко видав фантастичний перформанс у грі з Челсі - на рівні найкращих захисників світу
Вчора 21:00 1008
Челсі Мудрика поступився Евертону Миколенка: результати матчів 16 туру АПЛ
Вчора 20:24 575
Романчук здобув другу бронзову медаль на чемпіонаті Європи
Вчора 20:09 379
Миколенко розпочав гольову контратаку Евертона в грі з Челсі
Вчора 17:24 1182
Прямі трансляції

Хейні вважає себе найкращим боксером року

Сьогодні 12:10 95 0
Хейні вважає себе найкращим боксером року
Фото - Getty Images
#Девін Хейні

Джерело - sport.ua.

Володар титулу WBC у першій напівсередній вазі Девін Хейні (31-0, 15 КО) вважає, що його мають назвати найкращим боксером 2023 року.

Про це розповів сам американський боксер.

Навесні він переміг Василя Ломаченка у легкій вазі, а потім піднявся у категорію вище та розібрався з Реджисом Прогрейсом.

"Я вважаю, що маю стати найкращим боксером року за підсумками цих двох боїв. А бій батько заслужив на звання тренер року. Ми піднялися до іншої категорії, де відразу вийшли на топ-бій і не дозволили супернику завдати жодного удару.

"Ми разом заслужили звання найкращих цього року", — упевнений Хейні.

Нагадаємо, Хейні напередодні переміг Реджиса Прогрейса одностайним рішенням суддів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Останній шанс Шахтаря, примарні надії МЮ та Мілана: турнірні розклади всіх груп Ліги чемпіонів перед завершальними матчами Останній шанс Шахтаря, примарні надії МЮ та Мілана: турнірні розклади всіх груп Ліги чемпіонів перед завершальними матчами 10289
МЮ треба зробити Довбику пропозицію в січні: соцмережі шаленіють від гри українця після матчу з Барселоною МЮ треба зробити Довбику пропозицію в січні: соцмережі шаленіють від гри українця після матчу з Барселоною 1476
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці 8147
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України 347625 6
Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів 16581
Довбик забиває у ворота Барселони після пасу Циганкова Довбик забиває у ворота Барселони після пасу Циганкова 1452
Рекомендуємо
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 31860
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 21315 7
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 83823
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 37396 3
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 37312
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 51789 2