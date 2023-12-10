Хейні: Джервонта не хоче битися

Джерело - badlefthook.com.
Чемпіон WBA Regular у легкій вазі Джервонта Девіс (29-0, 27 КО) не хоче битися проти володаря титулу WBC у першій напівсередній вазі Девіна Хейні (31-0, 15 КО).
Про це заявив сам Хейні.
"Танк не хоче битися. Якби він дійсно хотів цього поєдинку, то намагався б створити білд-ап до нього.
Якби він дійсно хотів битися зі мною, він би говорив, що це великий бій, найкращий бій для боксу. А він тільки каже погане про нього.
Але, як я вже казав багато разів - вони говорять все, що завгодно, але давайте краще поб'ємося", - сказав Хейні.
Девіс у своєму останньому поєдинку у квітні цього року переміг нокаутом Раяна Гарсію.
Хейні сьогодні вночі переміг Реджиса Прогрейса одностайним рішенням суддів.