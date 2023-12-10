Хейні: Джервонта не хоче битися

Чемпіон WBA Regular у легкій вазі Джервонта Девіс (29-0, 27 КО) не хоче битися проти володаря титулу WBC у першій напівсередній вазі Девіна Хейні (31-0, 15 КО).

Про це заявив сам Хейні.

"Танк не хоче битися. Якби він дійсно хотів цього поєдинку, то намагався б створити білд-ап до нього.

Якби він дійсно хотів битися зі мною, він би говорив, що це великий бій, найкращий бій для боксу. А він тільки каже погане про нього.

Але, як я вже казав багато разів - вони говорять все, що завгодно, але давайте краще поб'ємося", - сказав Хейні.