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Хейні: Джервонта не хоче битися

Вчора 23:26 143 0
Хейні: Джервонта не хоче битися
#Девін Хейні, #Джервонта Девіс

Джерело - badlefthook.com.

Чемпіон WBA Regular у легкій вазі Джервонта Девіс (29-0, 27 КО) не хоче битися проти володаря титулу WBC у першій напівсередній вазі Девіна Хейні (31-0, 15 КО).

Про це заявив сам Хейні.

"Танк не хоче битися. Якби він дійсно хотів цього поєдинку, то намагався б створити білд-ап до нього.

Якби він дійсно хотів битися зі мною, він би говорив, що це великий бій, найкращий бій для боксу. А він тільки каже погане про нього.

Але, як я вже казав багато разів - вони говорять все, що завгодно, але давайте краще поб'ємося", - сказав Хейні.

Девіс у своєму останньому поєдинку у квітні цього року переміг нокаутом Раяна Гарсію.

Хейні сьогодні вночі переміг Реджиса Прогрейса одностайним рішенням суддів.

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