Міллер розпочав роботу з екстренером Усика Алі Баширом

Джерело - Чемпіон.
Новим тренером суперважковаговика Джаррелла Міллера (26-0-1, 22 КО) став Джеймс Алі Башир.
Про це Міллер повідомив у інстаграмі.
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"Ви звільнили його, а ми найняли його - Джеймса Алі Башира. Твій зад буде підсмажений, домашній хлопчику. Це справа Східного узбережжя. Я та Батяня знову разом", - написав Міллер.
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