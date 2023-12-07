Міллер розпочав роботу з екстренером Усика Алі Баширом

Новим тренером суперважковаговика Джаррелла Міллера (26-0-1, 22 КО) став Джеймс Алі Башир.

Про це Міллер повідомив у інстаграмі.

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"Ви звільнили його, а ми найняли його - Джеймса Алі Башира. Твій зад буде підсмажений, домашній хлопчику. Це справа Східного узбережжя. Я та Батяня знову разом", - написав Міллер.