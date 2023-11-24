Міллер: Джошуа намагався зателефонувати мені й попросити вибачення

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) намагався зв’язатися з Джарреллом Міллером (26-0-1, 22 КО) після сутички на пресконференції.

Про це Міллер розповів порталу Boxing Social

"Він намагався зателефонувати мені й попросити вибачення, але нам говорити нема про що. Він зателефонував моєму публіцисту того ж дня після пресконференції. Нам немає про що говорити.

Гірн: У бою Джошуа – Валлін є опція реваншу

Якщо ти збираєшся обговорити майбутній бій, ми можемо зустрітися. До того часу ми не будемо друзями. Він думає, що ми знаходимося в школі, коли ти не ладнаєш з якимсь хлопцем, а потім стаєш з ним найкращими друзями. Поки я не торкнуся його підборіддя, нам нема про що говорити", – сказав Міллер.