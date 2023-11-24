Головне
Розсміши вболівальника: на MEGOGO відбулась найгірша студія в історії матчів збірної України
Сьогодні 09:36 4106 1
Путіністи прийшли з обшуком до батьків, шиють мені тероризм, - Кісер
Сьогодні 11:18 1309
Алонсо очолить Баварію у наступному році
Вчора 19:25 683
Нікольченко виключили зі складу збірної України з художньої гімнастики
Вчора 18:10 1107
Судаков близький до переходу у Ювентус
Вчора 17:13 1306
Рубановський став чемпіоном юніорського чемпіонату світу-2023 з важкої атлетики
Вчора 16:37 446
Британський промоутер: Усик виграє у Тайсона Ф’юрі
Вчора 15:04 2008
Ребров: Я вже казав, що немає різниці, хто випаде нам на жеребкуванні
Вчора 14:56 692
Збірна України - фаворит у матчі з Боснією і Герцеговиною
Вчора 14:26 1531
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було
Вчора 13:16 6836
Прямі трансляції

Міллер: Джошуа намагався зателефонувати мені й попросити вибачення

Сьогодні 14:54 202 0
Міллер: Джошуа намагався зателефонувати мені й попросити вибачення
Фото: Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Джаррелл Міллер

Джерело - Boxing Social.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) намагався зв’язатися з Джарреллом Міллером (26-0-1, 22 КО)  після сутички на пресконференції.

Про це Міллер розповів порталу Boxing Social

"Він намагався зателефонувати мені й попросити вибачення, але нам говорити нема про що. Він зателефонував моєму публіцисту того ж дня після пресконференції. Нам немає про що говорити.

  Гірн: У бою Джошуа – Валлін є опція реваншу

Якщо ти збираєшся обговорити майбутній бій, ми можемо зустрітися. До того часу ми не будемо друзями. Він думає, що ми знаходимося в школі, коли ти не ладнаєш з якимсь хлопцем, а потім стаєш з ним найкращими друзями. Поки я не торкнуся його підборіддя, нам нема про що говорити", – сказав Міллер.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Маркевич оцінив жереб збірної України у плей-оф Євро-2024 Маркевич оцінив жереб збірної України у плей-оф Євро-2024 964
Матч Динамо – Рух розпочнеться на 2 години раніше Матч Динамо – Рух розпочнеться на 2 години раніше 1124
Динамо перенесло час матчу із Рухом Динамо перенесло час матчу із Рухом 1210
Нікольченко виключили зі складу збірної України з художньої гімнастики Нікольченко виключили зі складу збірної України з художньої гімнастики 1107
Путіністи прийшли з обшуком до батьків, шиють мені тероризм, - Кісер Путіністи прийшли з обшуком до батьків, шиють мені тероризм, - Кісер 1309
Розсміши вболівальника: на MEGOGO відбулась найгірша студія в історії матчів збірної України Розсміши вболівальника: на MEGOGO відбулась найгірша студія в історії матчів збірної України 4106 1
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 25701 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 32995
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 43581 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 51519 2
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 10891
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 69229