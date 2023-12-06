Усик привітав ЗСУ з професійним святом

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) привітав з Днем Збройних сил України.

Про це боксер розповів в Instagram.

"Дорогі Збройні сили України, хочу привітати вас з вашим професійним святом. Дорогі захисники та захисниці, ви захищаєте нас від ворога, ви відважно стоїте і не даєте ворогу пройти.

Я хочу побажати вам сили, здоров’я та перемоги. Слава Богу за все та Слава Україні", - сказав Усик.