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Усик привітав ЗСУ з професійним святом

Усик привітав ЗСУ з професійним святом
Сьогодні 22:11 120 0
Усик привітав ЗСУ з професійним святом
Фото - Getty Images
#Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) привітав з Днем Збройних сил України.

Про це боксер розповів в Instagram.

"Дорогі Збройні сили України, хочу привітати вас з вашим професійним святом. Дорогі захисники та захисниці, ви захищаєте нас від ворога, ви відважно стоїте і не даєте ворогу пройти.

Я хочу побажати вам сили, здоров’я та перемоги. Слава Богу за все та Слава Україні", - сказав Усик.

Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.

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