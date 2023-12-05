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Красюк: В Усика є ще 3 роки, щоб показати свою найкращу форму

Олександр Красюк прокоментував можливості Олександра Усика
Сьогодні 13:55 201 0
Красюк: В Усика є ще 3 роки, щоб показати свою найкращу форму
Фото - Getty Images
#Олександр Красюк, #Олександр Усик

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) може ще три роки виступати на високому рівні.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Зараз йому 36 років, і у нього є ще 3 роки, щоб показати свою найкращу форму. Єдина проблема чи неспокій, який у нас є, – це проблема зі здоров’ям, тож це може бути перешкодою.

Якщо його тіло все ще готове до бою, я не думаю, що він здасться. Дозвольте мені сказати вам, що я спілкуюся з Олександром з моменту його першого професійного бою у 2013 році, і ми були дуже близькі один з одним останні 10 років, але в душі він дитина, яка ніколи не йшла на пенсію та реально не уявляла, як важко бійцю піти з боксу", - сказав Красюк.

Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.

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