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Ф’юрі: Я повністю знищу Усика

Тайсон Ф’юрі прокоментував бій проти Олександра Усика
Вчора 21:24 336 0
Ф’юрі: Я повністю знищу Усика
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) пообіцяв знищити чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Я щойно отримав свій новий автомобіль Lucid. Він неймовірний. Хочу висловити повагу Lucid, хочу висловити велику повагу Сезону в Ріяді, людям у Саудівській Аравії.

Це абсолютно феноменально, я дуже радий бути тут. Цей гарний автомобіль винятковий, їзда на ньому приголомшлива, дуже швидка. Я на сьомому небі від щастя завдяки новій машині. Дуже дякую, благослови вас Бог.

Побачимося з вами на бою 17 лютого, коли я повністю знищу Олександра Усика та стану абсолютним чемпіоном світу! Прямо тут, у Саудівській Аравії, тільки тут, у 2024-му - це буде круто", - сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.

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