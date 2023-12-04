Ф’юрі: Я повністю знищу Усика

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) пообіцяв знищити чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Я щойно отримав свій новий автомобіль Lucid. Він неймовірний. Хочу висловити повагу Lucid, хочу висловити велику повагу Сезону в Ріяді, людям у Саудівській Аравії.

Це абсолютно феноменально, я дуже радий бути тут. Цей гарний автомобіль винятковий, їзда на ньому приголомшлива, дуже швидка. Я на сьомому небі від щастя завдяки новій машині. Дуже дякую, благослови вас Бог.

Побачимося з вами на бою 17 лютого, коли я повністю знищу Олександра Усика та стану абсолютним чемпіоном світу! Прямо тут, у Саудівській Аравії, тільки тут, у 2024-му - це буде круто", - сказав Ф’юрі.