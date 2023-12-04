Кроуфорд: Гарсія - хороший хлопець, але не бачу його бою з Шакуром

Колишній абсолютний чемпіон в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) привітав Раяна Гарсію (24-1, 20 КО) з перемогою над Оскаром Дуарте (26-2-1, 21 КО).

Про це Кроуфорд розповів порталу Boxing News 24/7.

"Раян не збирається битися з Шакуром. Гарсія - хороший хлопець, але просто не бачу їхнього поєдинку. Дивився бій Раяна з Дуарте - він добре рухався, непогано справився. Вніс деякі корективи у свій план, припинивши просто стояти перед суперником та почавши рухатися та завдавати ударів.

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Але мені не сподобалися його рухи плечима. Проте вітаю Раяна з перемогою. Прямо зараз Гарсія не битиметься з Шакуром. Той поки готовий боксувати з будь-ким в легкій вазі. Не думаю, що зараз хтось хоче бачити Стівенсона в дивізіоні Раяна", - сказав Кроуфорд

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