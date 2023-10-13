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Кроуфорда визнали боксером року за версією WBO

Боєм року став поєдинок Кроуфорд - Спенс
Сьогодні 09:28 157 0
Кроуфорда визнали боксером року за версією WBO
Фото: Getty Images
#Теренс Кроуфорд

Джерело - Чемпіон.

Світова боксерська організація на своєму конгресі визначила найкращого боксера року та поєдинок року.

Про це повідомляє пресслужба WBO.

Боєм року став поєдинок за звання абсолютного чемпіона у напівсередній вазі між Теренсом Кроуфордом та Ерролом Спенсом. У липні Теренс нокаутував Еррола у 9-му раунді.

Кроуфорд, який став першим абсолютним чемпіоном світу у двох дивізіонах в епоху чотирьох поясів, визнано боксером року за версією WBO.

Напередодні визначилась дата реваншу Кроуфорд - Спенс.

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