Кроуфорда визнали боксером року за версією WBO

Джерело - Чемпіон.
Світова боксерська організація на своєму конгресі визначила найкращого боксера року та поєдинок року.
Про це повідомляє пресслужба WBO.
Боєм року став поєдинок за звання абсолютного чемпіона у напівсередній вазі між Теренсом Кроуфордом та Ерролом Спенсом. У липні Теренс нокаутував Еррола у 9-му раунді.
Кроуфорд, який став першим абсолютним чемпіоном світу у двох дивізіонах в епоху чотирьох поясів, визнано боксером року за версією WBO.
𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬: 𝐖𝐁𝐎 𝟑𝟔𝐭𝐡 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬 🇩🇴— WBO (@WorldBoxingOrg) October 13, 2023
FIGHTER OF THE YEAR
TERENCE CRAWFORD
𝐅𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐘𝐄𝐀𝐑
TERENCE CRAWFORD VS. ERROL SPENCE, JR.
UNDISPUTED WELTERWEIGHT CHAMPIONSHIP pic.twitter.com/NFsDmqZvt5
Напередодні визначилась дата реваншу Кроуфорд - Спенс.
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