Кроуфорда визнали боксером року за версією WBO

Світова боксерська організація на своєму конгресі визначила найкращого боксера року та поєдинок року.

Про це повідомляє пресслужба WBO.

Боєм року став поєдинок за звання абсолютного чемпіона у напівсередній вазі між Теренсом Кроуфордом та Ерролом Спенсом. У липні Теренс нокаутував Еррола у 9-му раунді.

Кроуфорд, який став першим абсолютним чемпіоном світу у двох дивізіонах в епоху чотирьох поясів, визнано боксером року за версією WBO.

𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬: 𝐖𝐁𝐎 𝟑𝟔𝐭𝐡 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬 🇩🇴

FIGHTER OF THE YEAR

TERENCE CRAWFORD



𝐅𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐘𝐄𝐀𝐑

TERENCE CRAWFORD VS. ERROL SPENCE, JR.

UNDISPUTED WELTERWEIGHT CHAMPIONSHIP pic.twitter.com/NFsDmqZvt5