Гарсія: Хочу битися з Ромеро

Американський боксер першої напівсередньої ваги Раян Гарсія (24-1, 20 КО) хотів би битися з володарем титулу WBA Роландо Ромеро (15-1, 13 KO).

Про це він заявив після перемоги над мексиканцем Оскаром Дуарте (26-2-1, 21 КО)

"Чесно кажучи, я хочу битися з Ромеро. Відчуваю, що це був би веселий бій. Він агресивний, божевільний чувак. Провести бій було б божевіллям. Я хочу, щоб це сталося. У нього є титул, тож давайте зробимо це", - сказав Гарсія.