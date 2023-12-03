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Гарсія: Хочу битися з Ромеро

Вчора 22:34 335 0
Гарсія: Хочу битися з Ромеро

Джерело - Bad Left Hook.

Американський боксер першої напівсередньої ваги Раян Гарсія (24-1, 20 КО) хотів би битися з володарем титулу WBA Роландо Ромеро (15-1, 13 KO).

Про це він заявив після перемоги над мексиканцем Оскаром Дуарте (26-2-1, 21 КО)

"Чесно кажучи, я хочу битися з Ромеро. Відчуваю, що це був би веселий бій. Він агресивний, божевільний чувак. Провести бій було б божевіллям. Я хочу, щоб це сталося. У нього є титул, тож давайте зробимо це", - сказав Гарсія.

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