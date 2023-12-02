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Чжилей: Я не проти як слід приспати Ф'юрі

Сьогодні 12:15 196 0
Чжилей: Я не проти як слід приспати Ф'юрі
Фото: Getty Images
#Тайсон Ф'юрі, #Чжан Чжилей

Джерело - Daily Mail.

Тимчасовий чемпіон WBO в надважкій вазі Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO) має намір провести бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це він розповів порталу Daily Mail.

"Виступ Ф’юрі проти Нганну багато говорить про його спосіб мислення. Я не думаю, що його думки зараз зайняті боксом. Тайсон займається маркетингом та піаром. Він займається всім цим, але не боксом. Ти не можеш валяти дурня на тренуваннях. Ти маєш тренуватися щодня.

  Чжилей: Я б дуже хотів потрапити у кард Ф'юрі та Усика

Люди називають мене гіпнотизером – я можу присипляти їх. Я не проти як слід приспати Ф’юрі. Я думаю, що його батько має рацію: він на спаді, якщо його увага зосереджена за межами рингу. Тайсон може знову піднятися, якщо сфокусується на рингу та залі", - сказав Чжилей.

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