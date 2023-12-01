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Чжилей: Я б дуже хотів потрапити у кард Ф'юрі та Усика

Вчора 23:21 227 0
Чжилей: Я б дуже хотів потрапити у кард Ф'юрі та Усика
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Чжан Чжилей

Джерело - Express.

Тимчасовий чемпіон WBO в суперважкій вазі Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO) хотів би виступити в андеркарді бою Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі.

Про це китайський боксер розповів порталу Express.

"Як боєць, я, безумовно, хотів би брати участь у найбільших поєдинках, які тільки можливі. І наразі івенти у Саудівскій Аравії – це найбільші поєдинки, які тільки можливі. Я б дуже хотів потрапити у кард Ф'юрі та Усика.

  Гірн: Я впевнений, що бій Ф'юрі – Усик відбудеться

Зараз я просто тренуюся, у мене немає ніякої інформації. Немає ніяких нових новин. Я можу тільки підтримувати в собі надію. Щодо суперників, то я дійсно не знаю кого назвати, бо всі б'ються один з одним. Мені подобається варіант з Аджагбою", — сказав Чжилей.

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