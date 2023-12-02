Валлін: Якщо Джошуа програє мені двічі, йому буде дуже важко повернутися

Шведський боксер суперважкої ваги Отто Валлін (26-1, 14 KO) має намір стати чемпіоном світу.

Про це він розповів напередодні бою з Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО).

"Якщо він програє мені двічі, йому буде дуже важко повернутися. Зважаючи на п’ять поразок, йому буде дуже важко знову стати чемпіоном світу, чого, я знаю, він і хоче. Я хочу зробити все можливе, щоб виграти цей бій, і якщо це означатиме кінець його кар’єри, то нехай. Я хочу вийти на наступний рівень. Моя мета – стати чемпіоном світу, тому я йду до цього", - сказав Валлін.