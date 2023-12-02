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Валлін: Якщо Джошуа програє мені двічі, йому буде дуже важко повернутися

Валлін прокоментував свій бій з Джошуа
Сьогодні 09:54 207 0
Валлін: Якщо Джошуа програє мені двічі, йому буде дуже важко повернутися
#Ентоні Джошуа, #Отто Валлін

Джерело - Vegas Іnsider.

Шведський боксер суперважкої ваги Отто Валлін (26-1, 14 KO) має намір стати чемпіоном світу.

Про це він розповів напередодні бою з Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО).

"Якщо він програє мені двічі, йому буде дуже важко повернутися. Зважаючи на п’ять поразок, йому буде дуже важко знову стати чемпіоном світу, чого, я знаю, він і хоче. Я хочу зробити все можливе, щоб виграти цей бій, і якщо це означатиме кінець його кар’єри, то нехай. Я хочу вийти на наступний рівень. Моя мета – стати чемпіоном світу, тому я йду до цього", - сказав Валлін.

Бій відбудеться 23 грудня в Саудівській Аравії.

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