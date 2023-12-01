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Гірн: Я впевнений, що бій Ф'юрі – Усик відбудеться

Едді Гірн прокоментував бій Ф'юрі – Усик
Сьогодні 14:14 189 0
Гірн: Я впевнений, що бій Ф'юрі – Усик відбудеться
Фото - Getty Images
#Едді Гірн, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - sport.ua.

  1. Бій між володарем пояса WBC у хевівейті Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) та чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО) відбудеться у визначений термін.

Про це розповів британський промоутер Едді Гірн.

"Я думаю, що ми побачимо бій 17 лютого. Мені здається, що на кону занадто великі гроші, щоб Ф'юрі був недисциплінованим. Я вважаю, що дисципліна людини може дуже швидко змінитися, коли замішані великі гроші. Я думаю, що ми побачимо бій.

Зараз я близько працюю з Його Величністю в Саудівській Аравії, тому я впевнений, що бій Ф'юрі – Усик відбудеться. Раніше я теж був скептиком, проте я вірю, що цей поєдинок відбудеться" – сказав Гірн.

Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.

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