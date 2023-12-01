Гірн: Я впевнений, що бій Ф'юрі – Усик відбудеться

Про це розповів британський промоутер Едді Гірн.

"Я думаю, що ми побачимо бій 17 лютого. Мені здається, що на кону занадто великі гроші, щоб Ф'юрі був недисциплінованим. Я вважаю, що дисципліна людини може дуже швидко змінитися, коли замішані великі гроші. Я думаю, що ми побачимо бій.

Зараз я близько працюю з Його Величністю в Саудівській Аравії, тому я впевнений, що бій Ф'юрі – Усик відбудеться. Раніше я теж був скептиком, проте я вірю, що цей поєдинок відбудеться" – сказав Гірн.