Гарсія та Дуарте провели битву поглядів

Джерело - Чемпіон.
Американський боксер Раян Гарсія (23-1, 19 КО) та мексиканець Оскар Дуарте (26-1-1, 21 КО) провели битву поглядів.
Про це повідомляє Golden Boy.
Гарсія: Мені цікаві Джервонта, Хейні та Лопес
Їхній бій у ліміті першої напівсередньої ваги відбудеться 2 грудня.
Main Event fighters are READY!! Who else wants it to be #GarciaDuarte fight night!?#GarciaDuarte | LIVE on DAZN Dec. 2nd— Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) December 1, 2023
Weigh In LIVE --> https://t.co/IEweeMwN2J pic.twitter.com/KKOzYFyFJh
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