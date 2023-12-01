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Гарсія та Дуарте провели битву поглядів

Бій відбудеться 2 грудня
Сьогодні 22:46 161 0
Гарсія та Дуарте провели битву поглядів

Джерело - Чемпіон.

Американський боксер Раян Гарсія (23-1, 19 КО) та мексиканець Оскар Дуарте (26-1-1, 21 КО) провели битву поглядів.

Про це повідомляє Golden Boy.

  Гарсія: Мені цікаві Джервонта, Хейні та Лопес

Їхній бій у ліміті першої напівсередньої ваги відбудеться 2 грудня.

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