Гарсія та Дуарте провели битву поглядів

Американський боксер Раян Гарсія (23-1, 19 КО) та мексиканець Оскар Дуарте (26-1-1, 21 КО) провели битву поглядів.

Про це повідомляє Golden Boy.

Гарсія: Мені цікаві Джервонта, Хейні та Лопес

Їхній бій у ліміті першої напівсередньої ваги відбудеться 2 грудня.

