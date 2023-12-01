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Ексчемпіон світу не вірить, що бій Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого

Карл Фроч прокоментував бій Усик - Ф’юрі
Сьогодні 13:38 161 0
Ексчемпіон світу не вірить, що бій Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Фроч

Джерело - Чемпіон.

Титульний бій між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі може не відбутися у визначений термін.

Про це розповів колишній чемпіон світу за версіями WBC, IBF та WBA у другій середній вазі британець Карл Фроч.

"Слухайте, Тайсону потрібно пройти через Новий рік та Різдво, не розслабляючись, не випиваючи, не переїдаючи. Звичайно, Ф'юрі не треба ганяти вагу, але все ж таки для оптимальної форми йому необхідно скинути кілька кілограмів.

А це буде нелегко. У нього прекрасна родина — дружина та семеро дітей, і йому захочеться добре провести час на Новий рік та Різдво. Чи захоче він тренуватися без перерви, щоб підійти в повній готовності до лютого? Я не впевнений. Думаю, бій буде перенесено на березень. Незабаром ви дізнаєтеся про це", – заявив Фроч.

Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.

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