Берінчик може побитися за титул WBO

Берінчик може отримати титульний бій

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (18-0, 9 КО) може провести бій з Ісааком Крузом (25-2-1, 17 КО) за вакантний титул WBO.

Про це повідомив інсайдер Баг Вільямс із посиланням на промоутера Круза Шона Гіббонса.

Раніше стало відомо, що колишній абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні (30-0-0, 15 КО) планує звільнити пояси WBA, IBF і WBO у легкій вазі після бою з чемпіоном WBC у першій напівсередній вазі Реджисом Прогрейсом. Поєдинок відбудеться 9 грудня.

Нагадаємо, Ломаченко та Берінчик очолили рейтинг WBO.