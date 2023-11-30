Головне
Визначились 12 команд-учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 01:49 10851
Марсель зіграє з Аяксом, Аталанта прийме Спортинг: розклад матчів 5-го туру Ліги Європи
Сьогодні 11:28 317
Зоря зіграє з Гентом, Астон Вілла - з Легією: розклад матчів 5-го туру Ліги конференцій
Сьогодні 10:37 438
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати
Сьогодні 06:19 10944
Огляд матчів 5 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 01:30 1504
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:24 12119
Реал з Луніним здолав Наполі, Арсенал із Зінченком розгромив Ланс: результати матчів Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 1202
Жіноча збірна України поступилася на старті Чемпіонату світу з гандболу
Вчора 20:45 971
Арсенал зіграє проти Ланса, Бенфіка - проти Інтера в 5 турі Ліги чемпіонів-2023/24
Вчора 16:07 882
Шовковський - найкращий тренер 15 туру УПЛ
Вчора 15:55 532 1
Прямі трансляції

Хейні звільнить титули у легкій вазі

Девін Хейні повідомив, що звільнить пояси у легкій вазі.
Сьогодні 11:25 199 0
Хейні звільнить титули у легкій вазі
Фото - Getty Images
#Девін Хейні

Джерело - espn.com.

Колишній абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні (30-0-0, 15 КО) звільнить пояси напередодні бою з чемпіоном WBC у першій напівсередній вазі Реджисом Прогрейсом (29-1, 24 КО).

Про це розповів сам боксер.

"У легкій вазі я зробив усе, що міг. Найбільшим боєм для мене в цій ваговій категорії є поєдинок проти Джервонти Девіса, але його команда не виявляє до мене інтересу.

Я переріс цей дивізіон, тому зараз битимуся в 140 фунтах, щоб завоювати титул у другій ваговій категорії.

Після цього поєдинку сподіваюся піднятися у напівсередню вагу, щоб здобути титул у третьому дивізіоні", – сказав Девін.

Хейні став абсолютним чемпіоном у легкій вазі після перемоги над Джорджем Камбососом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 10944
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 12119
Визначились 12 команд-учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Визначились 12 команд-учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 10851
Реал з Луніним здолав Наполі, Арсенал із Зінченком розгромив Ланс: результати матчів Ліги чемпіонів Реал з Луніним здолав Наполі, Арсенал із Зінченком розгромив Ланс: результати матчів Ліги чемпіонів 1202
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар та результати матчів Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар та результати матчів 1262
Огляд матчів 5 туру Ліги чемпіонів Огляд матчів 5 туру Ліги чемпіонів 1504
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 46094
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 37193
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 32093
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 90031
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 58026 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 308816