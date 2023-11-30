Хейні звільнить титули у легкій вазі

Колишній абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні (30-0-0, 15 КО) звільнить пояси напередодні бою з чемпіоном WBC у першій напівсередній вазі Реджисом Прогрейсом (29-1, 24 КО).

Про це розповів сам боксер.

"У легкій вазі я зробив усе, що міг. Найбільшим боєм для мене в цій ваговій категорії є поєдинок проти Джервонти Девіса, але його команда не виявляє до мене інтересу.

Я переріс цей дивізіон, тому зараз битимуся в 140 фунтах, щоб завоювати титул у другій ваговій категорії.

Після цього поєдинку сподіваюся піднятися у напівсередню вагу, щоб здобути титул у третьому дивізіоні", – сказав Девін.