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Валлін виділив головний недолік Усика

Отто Валлін прокоментував вразливість Олександра Усика
Сьогодні 11:46 411 0
Валлін виділив головний недолік Усика
#Олександр Усик, #Отто Валлін

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) вразливий до ударів по корпусу.

Про це розповів шведський боксер надважкої ваги Отто Валлін (26-1, 14 KO).

"Усик у своєму останньому бою був нокаутований Даніелем Дюбуа. Вважаю, що це був законний удар по корпусу, а він лежав і скаржився.

Рефері зробив жахливу роботу, давши Усику більше часу на відновлення, ніж належить. Я ніколи раніше такого не бачив. Це не може бути законно.

Я цього не розумію. Усик виглядав не дуже добре у тому бою.

Ви бачили його інші бої? Я вивчав його поєдинок із Гассієвим. Там він теж скаржився на удари по корпусу – це його головний недолік", – сказав Валлін.

Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.

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