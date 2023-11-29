Валлін виділив головний недолік Усика

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) вразливий до ударів по корпусу.

Про це розповів шведський боксер надважкої ваги Отто Валлін (26-1, 14 KO).

"Усик у своєму останньому бою був нокаутований Даніелем Дюбуа. Вважаю, що це був законний удар по корпусу, а він лежав і скаржився.

Рефері зробив жахливу роботу, давши Усику більше часу на відновлення, ніж належить. Я ніколи раніше такого не бачив. Це не може бути законно.

Я цього не розумію. Усик виглядав не дуже добре у тому бою.

Ви бачили його інші бої? Я вивчав його поєдинок із Гассієвим. Там він теж скаржився на удари по корпусу – це його головний недолік", – сказав Валлін.