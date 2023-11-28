Чісора назвав умову, за якої Ф'юрі стане найкращим суперважковаговиком епохи

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі має перемогти Олександра Усика та Ентоні Джошуа, щоб стати найкращим надважковаговиком цієї епохи.

Про це розповів британський боксер Дерек Чісора.

"Поки що ми не можемо судити про те, чи є Ф'юрі найкращим суперважковаговиком. Ти стаєш найкращим суперважковаговиком тільки після того, як завершуєш кар'єру.

Поки він не поб'ється з Усиком і Ентоні Джошуа, ми не можемо так сказати", - заявив Чісора.