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Чісора назвав умову, за якої Ф'юрі стане найкращим суперважковаговиком епохи

Дерек Чісора назвав боксерів, з якими має зустрітися "Циганський король".
Сьогодні 12:29 185 0
Чісора назвав умову, за якої Ф'юрі стане найкращим суперважковаговиком епохи
Фото - gettyimages
#Тайсон Ф'юрі, #Дерек Чісора

Джерело - isport.ua.

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі має перемогти Олександра Усика та Ентоні Джошуа, щоб стати найкращим надважковаговиком цієї епохи.

Про це розповів британський боксер Дерек Чісора.

"Поки що ми не можемо судити про те, чи є Ф'юрі найкращим суперважковаговиком. Ти стаєш найкращим суперважковаговиком тільки після того, як завершуєш кар'єру. 

Поки він не поб'ється з Усиком і Ентоні Джошуа, ми не можемо так сказати", - заявив Чісора.

Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.

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