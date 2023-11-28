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Моліна: Вайлдер нокаутує Джошуа протягом 3-5 раундів

Ерік Моліна дав прогноз на можливий поєдинок Деонтей Вайлдер - Ентоні Джошуа.
Сьогодні 11:42 198 0
Моліна: Вайлдер нокаутує Джошуа протягом 3-5 раундів
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Деонтей Вайлдер

Джерело - boxing-social.com.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) буде фаворитом у бою з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО).

Про це розповів американський боксер надважкої ваги Ерік Моліна.

"Скажу чесно, я відчув це після зустрічі з ними обома, я думаю, що Деонтей Уайлдер виграє цей бій. Я думаю, що поки ми не побачимо, як він протистоїть супернику, якому, як ми бачимо, він не може завдати шкоди в будь-яку секунду будь-якого раунду. Ви повинні вірити, що він може це зробити.

Я думаю, що він має таку силу, і я думаю, що він зробить це з Ей Джей. Я думаю, що цей стиль більше підходить Деонтею Вайлдеру, і я думаю, що він може нокаутувати його, коли захоче. Тож мій прогноз – Вайлдер протягом 3-5 раундів", - сказав Моліна.

У 2015-му Моліна програв у бою проти Вайлдера, а через рік вже проти Джошуа.

Нагадаємо, Джошуа та Вайлдер проведуть поєдинки в рамках одного вечора боксу 23 грудня в Саудівській Аравії.

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