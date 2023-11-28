Моліна: Вайлдер нокаутує Джошуа протягом 3-5 раундів

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) буде фаворитом у бою з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО).

Про це розповів американський боксер надважкої ваги Ерік Моліна.

"Скажу чесно, я відчув це після зустрічі з ними обома, я думаю, що Деонтей Уайлдер виграє цей бій. Я думаю, що поки ми не побачимо, як він протистоїть супернику, якому, як ми бачимо, він не може завдати шкоди в будь-яку секунду будь-якого раунду. Ви повинні вірити, що він може це зробити.

Я думаю, що він має таку силу, і я думаю, що він зробить це з Ей Джей. Я думаю, що цей стиль більше підходить Деонтею Вайлдеру, і я думаю, що він може нокаутувати його, коли захоче. Тож мій прогноз – Вайлдер протягом 3-5 раундів", - сказав Моліна.