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Чжилей: Ф’юрі взагалі не готувався до бою з Нганну

Чжан Чжилей прокоментував бій Ф’юрі проти Нганну
Сьогодні 15:40 233 0
Чжилей: Ф’юрі взагалі не готувався до бою з Нганну
#Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну, #Чжан Чжилей

Джерело - tribuna.com.

Володар поясу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) легковажно поставився до Френсіса Нганну (0-1).

Про це розповів тимчасовий чемпіон WBO в надважкій вазі Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO).

"Думаю, він взагалі не готувався до бою з Нганну. Це був не той Тайсон Ф’юрі якого ми знаємо, це була зовсім інша людина.

Мої удари – не жарт. Якщо мої удари влучать у ціль, це стане катастрофою для Ф’юрі", – сказав Чжилей.

В одному з інтерв’ю перед боєм проти Френсіса Нганну Ф’юрі жартував, що готується до поєдинку, випиваючи по 15 банок пива на день. У підсумку Тайсон побував у нокдауні, але все одно переміг роздільним рішенням суддів.

Нагадаємо, батько Ф'юрі сумнівається у даті бою з Усиком.

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