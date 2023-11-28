Чжилей: Ф’юрі взагалі не готувався до бою з Нганну

Володар поясу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) легковажно поставився до Френсіса Нганну (0-1).

Про це розповів тимчасовий чемпіон WBO в надважкій вазі Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO).

"Думаю, він взагалі не готувався до бою з Нганну. Це був не той Тайсон Ф’юрі якого ми знаємо, це була зовсім інша людина.

Мої удари – не жарт. Якщо мої удари влучать у ціль, це стане катастрофою для Ф’юрі", – сказав Чжилей.