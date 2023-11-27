Батько Ф'юрі сумнівається у даті бою з Усиком

Володар поясу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) не буде повністю готовим до бою з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 KO).

Про це розповів батько британського боксера Джон Ф'юрі.

"17 лютого – це дата, до якої вони повинні прагнути. Але, на мій погляд, Тайсону потрібно ще трохи часу, щоб привести до ладу себе і свою вагу.

Зараз він пропускає більше ударів, ніж за всю свою кар'єру, і це може призвести до скорочення його кар'єри. Це те, що нас турбує. Тайсон – чудова людина, але іноді йому потрібно прислухатися до здорового глузду", – сказав Джон Ф'юрі.