Головне
Динамо впевнено переграло Рух у 15 турі УПЛ
Вчора 16:51 873
Шахтар - Антверпен: онлайн-трансляція
Сьогодні 01:11 889
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати
Сьогодні 00:48 8154
Ювентус зіграв внічию з Інтером, гол Маліновського не допоміг Дженоа уникнути поразки: результати матчів Серії А
Вчора 23:40 1199
Шахтар - Антверпен: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Вчора 23:06 582
Лунін зіграв третій "сухий" матч у сезоні
Вчора 23:04 640
Молодий нападник Манчестер Юнайтед забив, можливо, найкращий гол року
Вчора 20:25 942
Тищенко посів 38-е місце в індивідуальній гонці на першому етапі Кубка світу
Вчора 17:38 489
Вітоцці виграла індивідуальну гонку в Естерсунді, українки за межами топ-20
Вчора 14:02 624
Тейлор перемогла Кемерон і стала абсолютною чемпіонкою у двох дивізіонах
Вчора 12:42 392
Прямі трансляції

Батько Ф'юрі сумнівається у даті бою з Усиком

Джон Ф'юрі прокоментував бій сина проти Олександра Усика
Сьогодні 11:07 113 0
Батько Ф'юрі сумнівається у даті бою з Усиком
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Джон Ф'юрі

Джерело - boxing-social.com.

Володар поясу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) не буде повністю готовим до бою з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 KO).

Про це розповів батько британського боксера Джон Ф'юрі.

"17 лютого – це дата, до якої вони повинні прагнути. Але, на мій погляд, Тайсону потрібно ще трохи часу, щоб привести до ладу себе і свою вагу.

Зараз він пропускає більше ударів, ніж за всю свою кар'єру, і це може призвести до скорочення його кар'єри. Це те, що нас турбує. Тайсон – чудова людина, але іноді йому потрібно прислухатися до здорового глузду", – сказав Джон Ф'юрі. 

Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 8154
Дотик Імператора. 17 років тому Тотті забив гол із шаленою траєкторією Дотик Імператора. 17 років тому Тотті забив гол із шаленою траєкторією 2233
Динамо - Рух - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Динамо - Рух - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1247
Відео дня: феноменальний сейв Луніна врятував Реал від пропущеного голу Відео дня: феноменальний сейв Луніна врятував Реал від пропущеного голу 2094
Ювентус зіграв внічию з Інтером, гол Маліновського не допоміг Дженоа уникнути поразки: результати матчів Серії А Ювентус зіграв внічию з Інтером, гол Маліновського не допоміг Дженоа уникнути поразки: результати матчів Серії А 1199
Маліновський забив фантастичний гол у ворота Фрозіноне Маліновський забив фантастичний гол у ворота Фрозіноне 1650
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 14315 2
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13602
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 51573 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 217263 1
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 69357
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 2873 2