Камбосос: Близькі до завершення переговорів про місце бою з Ломаченком

Чемпіон IBO у легкій вазі Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) впевнений у проведені бою з ексчемпіоном світу у трьох дивізіонах Василем Ломаченком (17-3, 11 КО).

Про це австралієць розповів порталу The Ring.

"Це хвилююче, що мій великий бій з Ломаченком викликає такий великий інтерес. Ми близькі до завершення переговорів про місце проведення бою.

Головним претендентом на організацію поєдинку є Перт, але Сідней та Аделаїда зараз виявляють великий інтерес і можуть зробити ставку, щоб гарантувати собі проведення бою. Хоч би де відбувся цей чемпіонський бій, він збере аншлаг. Це буде чудовий двобій двох воїнів", – сказав Камбосос.